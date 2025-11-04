TV-Tipps heute (Dienstag, 4.11.)

Auf VOX startet die Kochshow "Mälzers Meisterklasse". In "Die Heiland - Wir sind Anwalt" (ZDF) wird einer Dragqueen Körperverletzung vorgeworfen. Im "Sommerhaus der Stars" (RTL) sorgt die Exit-Challenge "Ente gut, alles gut" für Stress.
20:15 Uhr, VOX, Mälzers Meisterklasse
Tim Mälzer startet sein persönlichstes Kochprojekt. Zwölf Talente von Hobby- bis Profiköchen kämpfen um 50.000 Euro, Tims Mentorship und ein "Kitchen Impossible"-Duell. Beim Auftakt stellen sich die Teilnehmer vor. Ein Zwischenfall sorgt für Spannungen, bevor in der "Zweiten Chance" um den Einzug in die Meisterklasse gekämpft wird.