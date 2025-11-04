TV-Tipps heute (Dienstag, 4.11.)

Auf VOX startet die Kochshow "Mälzers Meisterklasse". In "Die Heiland - Wir sind Anwalt" (ZDF) wird einer Dragqueen Körperverletzung vorgeworfen. Im "Sommerhaus der Stars" (RTL) sorgt die Exit-Challenge "Ente gut, alles gut" für Stress.

Tim Mälzer startet sein persönlichstes Kochprojekt. Zwölf Talente von Hobby- bis Profiköchen kämpfen um 50.000 Euro, Tims Mentorship und ein "Kitchen Impossible"-Duell. Beim Auftakt stellen sich die Teilnehmer vor. Ein Zwischenfall sorgt für Spannungen, bevor in der "Zweiten Chance" um den Einzug in die Meisterklasse gekämpft wird.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - "Ausgeschaltet", Anwaltsserie In dieser Anwaltsserie vertritt Romy (Christina Athenstädt) den Fall von Thilo Lambl, der als Dragqueen "Rita Royal" auftritt. Bei einer Karaoke-Show verursacht sein Mikrofon einen Stromschlag, der eine junge Frau verletzt. Romys Bekannte Serafina, die in der Bar arbeitet, bittet sie um Hilfe bei den Ermittlungen.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars

Die Exit-Challenge "Ente gut, alles gut" verlangt den Promipaaren Geschick und Ausdauer ab. Neue Konflikte brechen aus, besonders zwischen Pascal und Micha. Tara wird zur Zielscheibe für Spott. Das chaotische Spiel "Auf Abwegen" verspricht weitere Unterhaltung.

20:15 Uhr, kabel eins, "Power Rangers"

Fünf Schüler erhalten übernatürliche Kräfte und müssen als Power Rangers die Erde vor Rita Repulsa (Elizabeth Banks) und ihrer Alien-Armee beschützen. Die Jugendlichen stehen vor der Herausforderung, schnell mit ihren neuen Fähigkeiten umgehen zu lernen.

20:15 Uhr, 3Sat, "Totengebet"

Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) wird von Rachel Cohen aus New York aufgesucht. Nach dem Tod ihres Stiefvaters sucht sie ihren leiblichen Vater. Die Spuren führen in die 1990er Jahre nach Boston, wo Vernau studierte und zusammen mit drei Kommilitonen in Rachels Mutter verliebt war.