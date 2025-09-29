TV-Tipps am Montag

In "Im Rausch" (ZDF) schreibt eine Journalistin über ihren eigenen Alkoholentzug. In der "Höhle der Löwen" (VOX) sorgen Bio Beef Sticks für Ärger bei den Investoren. Außerdem macht Sat.1 den großen Möbelhaus-Check.
20:15 Uhr, ZDF, Im Rausch, Drama
Katja (Friederike Becht) arbeitet mit Hingabe als Journalistin. Doch als ein Artikel von ihr zensiert wird, trinkt sie zu viel und verliert die Beherrschung. Ihre Chefin Simone stellt sie vor ein Ultimatum: entweder mit dem Alkohol aufhören oder den Job verlieren. Katja räumt verärgert ihr Büro und sucht eine Bar auf. Dort begegnet sie Eddi (Hans Löw), dessen berufliche Karriere ebenfalls gescheitert ist. Später erklärt Simone, Katja könne bleiben, wenn sie sofort eine Entziehungskur beginnt. Katja willigt ein, verlangt jedoch, eine persönliche Reportage über Alkoholsucht verfassen zu dürfen.