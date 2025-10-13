TV-Tipps am Montag

In "Solo für Weiss" (ZDF) endet eine nächtliche Drogenübergabe tödlich. Dorfpolizist Eberhofer muss in "Kaiserschmarrndrama" (Das Erste) den Mord an einer Joggerin aufklären. In "Home" (ONE) sucht ein verurteilter Mörder nach Erlösung.
20:15 Uhr, ZDF, Solo für Weiss: Gefährliche Gewässer, Krimi
Nora Weiss (Anna Maria Mühe) und ihr Team observieren eine nächtliche Drogenübergabe. Ziel ist es, den Sternekoch und mutmaßlichen Dealer Peter Probek (Peter Benedict) zu verhaften. Doch die Aktion scheitert. Es sind keine Drogen vorhanden, Probek bleibt auf freiem Fuß. Zeitgleich wird Heiner Jaspers (Oliver Törner), Besitzer einer Firma zur Meeresmüllentsorgung, auf seinem Katamaran getötet.