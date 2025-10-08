TV-Tipps am Mittwoch

Eine Polizeianwärterin deckt in "Die Nichte des Polizisten" (Das Erste) Verbindungen zwischen Rechtsextremen und der Polizei auf. In "Girl on the Train" (kabel eins) beobachtet Emily Blunt durch ein Zugfenster ein scheinbar perfektes Paar.

In Baden-Württemberg werden junge Anwärter einer Polizei-Spezialeinheit bis an ihre Grenzen gefordert. Unter ihnen ist die 23-jährige Rebecca Henselmann (Magdalena Laubisch), die schon bald verdeckte Einsätze übernimmt. Ehrgeizig und zielstrebig arbeitet sie, genau wie ihr Kollege Christoph Laurin (Max von der Groeben), dem sie näherkommt. Mit großem Einsatz geht Rebecca gegen Drogen- und Waffengeschäfte vor, unter Anleitung ihres Ausbilders Lars Menke (Nils Strunk). Dabei stößt sie auf Machtmissbrauch und begegnet auch innerhalb der Polizei rechtsextremen Ansichten.

20:15 Uhr, kabel eins, Girl on the Train, Thriller Eine Frau verschwindet, ein Blackout verändert alles: Rachel (Emily Blunt) hat durch ihre Alkoholsucht ihr Leben und ihre Familie verloren. Täglich beobachtet sie während der Zugfahrt zur Arbeit ein Paar in einer Wohngegend, das für sie perfekt wirkt. Fortan gilt ihre ganze Aufmerksamkeit Scott (Luke Evans) und Megan (Haley Bennett). Doch nach einer durchzechten Nacht wacht Rachel verletzt auf - und Megan ist plötzlich spurlos verschwunden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Einer von uns, Krimi

Sophie Lowitz, Politik-Referentin, der Unternehmensberater Björn Schilling, PR-Fachmann Tobias Eichholz und die Juristin Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden) nehmen gemeinsam an einem Seminar teil. Tessa entdeckt dort eine Blutspur in der Hotelhalle und informiert Wilsberg (Leonard Lansink). Der Detektiv aus Münster beginnt zusammen mit Ekki verdeckt zu ermitteln. Overbeck hält Tessas Fund für übertrieben, doch sie vermutet, dass ein Verbrechen verschleiert werden soll. Was niemand sagt: Eine weitere Person war ebenfalls anwesend.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die Event-Woche rund um drei Millionen Euro geht in die neunte Ausgabe. An drei Abenden in Folge versuchen die Teilnehmenden bei Günther Jauch ins Finale am Donnerstag einzuziehen. Dort wartet die Möglichkeit, den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" zu erzielen. Wer schafft es bis dorthin?

21:45 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und der schwarze Engel, Krimi

Klaus Burger (Heiko Büter), Gast eines Sylter Engel-Seminars, wird tot in seinem Hotelzimmer gefunden. Die Tatwaffe: eine schwarze Engelsfigur. Für Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) wird es zu einem sehr persönlichen Fall. Im Fokus steht zunächst Hanne Wegener (Jule Ronstedt), eine Teilnehmerin, die seit der Tat verschwunden ist. Sievers kennt sie von früher. Schließlich vertraut er sich Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) an. Er gesteht, dass Hanne ihn einst in Kiel gestalkt und in eine Falle gelockt hatte - was seine Versetzung nach Sylt nach sich zog.