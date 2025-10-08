TV-Tipps am Mittwoch

Eine Polizeianwärterin deckt in "Die Nichte des Polizisten" (Das Erste) Verbindungen zwischen Rechtsextremen und der Polizei auf. In "Girl on the Train" (kabel eins) beobachtet Emily Blunt durch ein Zugfenster ein scheinbar perfektes Paar.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Nichte des Polizisten, Krimi
In Baden-Württemberg werden junge Anwärter einer Polizei-Spezialeinheit bis an ihre Grenzen gefordert. Unter ihnen ist die 23-jährige Rebecca Henselmann (Magdalena Laubisch), die schon bald verdeckte Einsätze übernimmt. Ehrgeizig und zielstrebig arbeitet sie, genau wie ihr Kollege Christoph Laurin (Max von der Groeben), dem sie näherkommt. Mit großem Einsatz geht Rebecca gegen Drogen- und Waffengeschäfte vor, unter Anleitung ihres Ausbilders Lars Menke (Nils Strunk). Dabei stößt sie auf Machtmissbrauch und begegnet auch innerhalb der Polizei rechtsextremen Ansichten.