TV-Tipps am Mittwoch

In "David und Goliath: Therapie und Praxis" (Das Erste) kümmert sich die Psychotherapeutin Dina Schwarz um überlastetes Klinikpersonal. Beim "großen Backen" (Sat.1) sind Schwarzwälder Mini-Törtchen gefragt.
20:15 Uhr, Das Erste, David und Goliath: Therapie und Praxis, Drama
Dina Schwarz (Lou Strenger) beginnt als Psychotherapeutin an einer Essener Klinik und soll die psychosoziale Betreuung von rund 4.000 Mitarbeitenden übernehmen. Schon beim Vorstellungsgespräch gerät sie in eine Extremsituation: Sie verhindert den Suizid des Intensivpflegers Nathan Freye (Tristan Seith), bricht ihm dabei aber den Arm. Klinikchefin Frau Jelinek (Ulrike C. Tscharre) schlägt vor, den Vorfall geheim zu halten, wenn Dina die Stelle annimmt. Dina akzeptiert unter der Bedingung, einen Assistenten zu bekommen. Neben der Arbeit muss sie auch ihre Schwester Kiki (Amelie Gerdes) unterstützen, die das Down-Syndrom hat und von ihr Hilfe bei familiären Konflikten erwartet.