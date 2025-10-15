TV-Tipps am Mittwoch

In "Stiller und der Wolf im Schafspelz" (ZDF) gibt ein unbekannter Toter Rätsel auf. In "Hundertdreizehn: Clara" (Das Erste) hat die Überlebende eines Busunglücks Schuldgefühle. Außerdem ruft der brutale Mord an einer Marktverkäuferin Detektiv Wilsberg (ZDFneo) auf den Plan.
20:15 Uhr, ZDF, Stiller und der Wolf im Schafspelz, Krimi
Ein Bauwagen in der Nacht. Eine Explosion erschüttert die Stille, ein gefesselter Mann springt aus dem Fenster. Schwer verletzt flieht er in den Wald, erreicht eine Straße und wird von einem Auto erfasst. Waldarbeiter entdecken später seine Leiche. Zunächst wirkt es wie Fahrerflucht nach einem Unfall. Doch Fesselspuren an Händen und Füßen lassen Zweifel aufkommen. Wurde er gefangen gehalten? Jakob Stiller (Ulrich Noethen) stößt im Nachlass des Mannes auf ein zweites Handy - darin nur eine einzige, namenlose Nummer.