TV-Tipps am Freitag

In "Käthe und ich" (Das Erste) sorgt sich der Psychologe Paul um seine ehemalige Klavierlehrerin. Leo Oswald ermittelt in "Ein Fall für zwei" (ZDF) undercover. In "Men in Black 2" (ProSieben) muss Alienjäger Jay seinen alten Partner reaktivieren.

Psychologe Paul Winter (Christoph Schechinger) entdeckt beim Spaziergang mit Therapiehündin Käthe etwas Unerwartetes: Seine frühere Klavierlehrerin Lore Lehmann (Birgit Berthold) sammelt Pfandflaschen im Müll. Die einst angesehene Frau versucht, ihre Not zu verbergen, doch Paul ist tief betroffen. Gespräche mit seiner Mutter Helga (Hildegard Schroedter) und Freund Eric (Ulrich Brandhoff) bestätigen seinen Verdacht: Lore steckt in finanziellen Schwierigkeiten, hat ihre Wohnung verloren und sogar ihren Hund Klaus abgeben müssen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Am Ende des Regenbogens, Krimiserie Dennis Urban (Marvin Rehbock) ruft noch schnell den Notruf, kurz darauf ist er tot. Neben seiner Leiche steht Fabian Eisermann (Konstantin Lindhorst), der beteuert, nur helfen zu wollen. Um seine Unschuld zu beweisen, wendet er sich an Anwalt Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.). Bald zeigt sich ein Zusammenhang zu einem weiteren Mordfall: In beiden Wohnungen wird ein Gingoo-Smartlautsprecher gefunden. Detektiv Leo Oswald (Wanja Mues) ermittelt undercover bei dem Hersteller.

20:15 Uhr, ProSieben, Men in Black 2, Sci-Fi-Komödie

Agent Kay (Tommy Lee Jones) hat die MIB vor Jahren verlassen und wurde regelgerecht "geblitzdingst". Heute arbeitet er als Postbote in Massachusetts. Sein früherer Partner Jay (Will Smith) ist inzwischen Spitzenagent, doch ohne Kay fehlt ihm der Spaß am Job. Als ein neues Alien auftaucht, wird die Lage ernst: Sarleena (Lara Flynn Boyle) plant in Gestalt eines Models, die Erde zu erobern.

20:15 Uhr, 3Sat, Das Geheimnis des Totenwaldes (2), Krimi

Im Sommer 1989 verschwindet die Schwester von LKA-Chef Thomas Bethge (Matthias Brandt) spurlos aus ihrem Haus in Niedersachsen, unweit eines Tatorts grausamer Doppelmorde. Die örtliche Polizei wirkt überfordert. Bethge darf als Hamburger Beamter offiziell nicht ermitteln, macht sich aber dennoch auf die Suche. Über Jahrzehnte kämpft er gegen Widerstände, um den mysteriösen Fall aufzuklären.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Zugehörig, Krimiserie

Kurz nach ihrem Übertritt zum Judentum verschwindet die 32-jährige Jacky Steiner (Cynthia Micas), die ein Kind erwartet. Ihr Verlobter Patrick Brenner (Amir Hilel) versteht die Situation nicht, da die Entscheidung für beide und auch für seine Großmutter Regina Grossmann (Judy Winter) von großer Bedeutung war. Schließlich gerät Esther Roth (Anja Antonowicz), Lehrerin der jüdischen Gemeinde, in den Fokus. Sie hatte Jackys Übertritt ungewöhnlich schnell befürwortet.