TV-Tipps am Freitag

In "Käthe und ich" (Das Erste) sorgt sich der Psychologe Paul um seine ehemalige Klavierlehrerin. Leo Oswald ermittelt in "Ein Fall für zwei" (ZDF) undercover. In "Men in Black 2" (ProSieben) muss Alienjäger Jay seinen alten Partner reaktivieren.
20:15 Uhr, Das Erste, Käthe und ich: Ein gutes Leben, Drama
Psychologe Paul Winter (Christoph Schechinger) entdeckt beim Spaziergang mit Therapiehündin Käthe etwas Unerwartetes: Seine frühere Klavierlehrerin Lore Lehmann (Birgit Berthold) sammelt Pfandflaschen im Müll. Die einst angesehene Frau versucht, ihre Not zu verbergen, doch Paul ist tief betroffen. Gespräche mit seiner Mutter Helga (Hildegard Schroedter) und Freund Eric (Ulrich Brandhoff) bestätigen seinen Verdacht: Lore steckt in finanziellen Schwierigkeiten, hat ihre Wohnung verloren und sogar ihren Hund Klaus abgeben müssen.