TV-Tipps am Freitag

In "Käthe und ich" (Das Erste) hilft der Psychologe Paul einer Frau, die von ihrem Ex erpresst wird. "Marvel's The Avengers" (ProSieben) raufen sich zusammen, um gegen Loki anzutreten. In "Ein Fall für zwei" (ZDF) gerät Leo unter Mordverdacht.
20:15 Uhr, Das Erste, Käthe und ich: Verhängnisvolle Liebe, Drama
Auf dem Gutshof der Familie Winter richtet Pauls (Christoph Schechinger) Mutter Helga (Hildegard Schroedter) eine häusliche Krankenpflege in den umgebauten Praxisräumen ein. Paul gewinnt dadurch mehr Zeit für die Arbeit mit seiner Therapiehündin Käthe. Hilfe sucht die Kindergärtnerin Leonie (Jasmina Al Zihairi), die Noch-Ehefrau von Pauls Jugendfreund Aljoscha (Bert Tischendorf). Sie bittet Paul, ihren Ex davon abzuhalten, intime Fotos aus Rache zu veröffentlichen.