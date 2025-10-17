TV-Tipps am Freitag

Ein eitler Schönheitschirurg wird in "Entführen für Anfänger" (Das Erste) als Geisel genommen. In "Ein Fall für zwei" (ZDF) gerät ein Obdachloser unter Mordverdacht. In "Maze Runner" (RTLzwei) sucht eine Gruppe Jugendlicher indessen den Ausweg aus einem tödlichen Labyrinth.
20:15 Uhr, Das Erste, Entführen für Anfänger, Komödie
Evelyn Moser (Andrea Sawatzki) glänzt seit Jahren als Aushängeschild des Kosmetikunternehmens ihres Mannes Rob (Fritz Karl). Nun kündigt der selbstverliebte Schönheitschirurg den Generationswechsel an. Bei einem Event präsentiert er die von ihm "optimierte" Influencerin Lene (Hedi Honert) als neues Gesicht der Marke. Dass Lene auch privat Evelyn ersetzen soll, behält Rob lieber für sich. Der Buchhalter Adam Lansky (Christian Berkel), der nach fast 40 Jahren Dienst durch eine KI ersetzt wird, glaubt weiterhin an die perfekte Moser-Ehe aus der Klatschpresse. Als er Evelyn nach der Feier entführt, hofft er auf eine schnelle Lösegeldzahlung.