TV-Tipps am Donnerstag

In "Blind ermittelt" (ZDF) wird ein Toter in einem Zoo gefunden. Doktor Ballouz (ZDF) kümmert sich um das Opfer eines illegalen Autorennens. Außerdem sorgt ein Dino-Hybrid in "Jurassic World" (VOX) für Chaos.
20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt: Der Tote im Tiergarten, Krimi
Unruhe im Wiener Tiergarten: In der Nacht hallen ungewöhnliche Geräusche und Schreie durch das Gelände. Am Morgen entdeckt Nachtwächter Gustl Klingenberger (Christoph Luser) auf der Affeninsel eine Leiche. Keine Spuren, keine Zeugen, niemand kennt den Toten. Kommissar Peter Lassmann (Michael Edlinger) übernimmt erstmals eine Mordermittlung und bittet Alexander Haller (Philipp Hochmair) und Niko Falk (Andreas Guenther) um Unterstützung. Mit der neuen Hauptkommissarin Mia Markovic (Claudia Kottal) hat er zudem seine Schwierigkeiten.