TV-Tipps am Donnerstag

In "Bis auf den Knochen" (Das Erste) verliert ein Serienkiller ein wichtiges Beweisstück. Auf ProSieben startet die neue Staffel von "The Voice of Germany". Die "Bergretter" (ZDF) haben es mit den Folgen einer riskanten Schneemobilfahrt zu tun.
20:15 Uhr, Das Erste, Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau, Krimi
Berti Ottensamer (Daniel Christensen), Besitzer einer Trachtenschmuck-Werkstatt, verarbeitet in seine "Charivaris" nicht nur Tieranhängsel, sondern Körperteile seiner Opfer. Als Mia Bader (Nadja Sabersky) Zeugin wird, wie ihm die Kette entrissen wird, taucht sie plötzlich unter. Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) und Privatermittler Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) müssen sie finden.