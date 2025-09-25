TV-Tipps am Donnerstag

In "Bis auf den Knochen" (Das Erste) verliert ein Serienkiller ein wichtiges Beweisstück. Auf ProSieben startet die neue Staffel von "The Voice of Germany". Die "Bergretter" (ZDF) haben es mit den Folgen einer riskanten Schneemobilfahrt zu tun.

Berti Ottensamer (Daniel Christensen), Besitzer einer Trachtenschmuck-Werkstatt, verarbeitet in seine "Charivaris" nicht nur Tieranhängsel, sondern Körperteile seiner Opfer. Als Mia Bader (Nadja Sabersky) Zeugin wird, wie ihm die Kette entrissen wird, taucht sie plötzlich unter. Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) und Privatermittler Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) müssen sie finden.

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow Die Coaches Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos sowie Smudo & Michi Beck treten zum ersten Mal gegeneinander an. Sie suchen die besten Gesangstalente des Landes. Wer von ihnen wird 2025 den Sieger oder die Siegerin von "The Voice of Germany" in sein Team holen?

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Grüner Mond, Heimatserie

Biologin Valerie (Adriane Gradziel) soll für die NASA nach Florida wechseln, hat es ihrer Familie aber verschwiegen. Ihr Partner Bastian (Tommy Schlesser) erfährt zufällig davon und stellt sie zur Rede. Er will in Österreich bleiben, genau wie Valeries Sohn Elias (Finlay Hartinger), den er wie seinen eigenen Sohn großzieht. Bei dem Versuch, Bastian auf dem Schneemobil einzuholen, verliert Valerie die Kontrolle und rast auf eine Schlucht zu.

20:15 Uhr, Sat.1, The Connection, Quizshow

Vier Kandidaten müssen in dieser Show Zusammenhänge zwischen scheinbar zufälligen Begriffen finden. Aus allen Antworten ergibt sich am Ende die "Masterconnection". Wer den großen Überblick behält, hat die Chance, 25.000 Euro zu gewinnen.

20:15 Uhr, VOX, Lucy, Actionthriller

Lucy (Scarlett Johansson) wird von Gangstern gezwungen, eine neue Droge in ihrem Körper zu schmuggeln. Nach einem Unfall gelangt die Substanz in ihren Blutkreislauf und steigert ihre geistigen Fähigkeiten ins Unermessliche. Die Frage ist: Was geschieht, wenn ein Mensch grenzenlose Intelligenz entwickelt?