TV-Tipps am Donnerstag

Auf ProSieben steigt das erste "HeidiFest" von Heidi Klum. In "Niemand stirbt gern allein" (Das Erste) gibt ein Toter auf einem Fußballfeld Rätsel auf und die "Bergretter" (ZDF) bekommen es mit einem Fall von Umweltverschmutzung zu tun.

München, Musi, Maßkrug: Heidi Klum lädt am Donnerstag ins Hofbräuhaus in die bayerische Landeshauptstadt zu ihrem ersten "HeidiFest" ein. Bevor am 20. September wieder die Wiesn beginnt, feiert Klum mit zahlreichen Gästen ihre eigene Pre-Oktoberfest-Party. Auftreten sollen unter anderem Stars wie Jürgen Drews, Michelle und Eric Philippi, Thomas Anders, Howard Carpendale, Lou Bega oder auch die Weather Girls.

20:15 Uhr, Das Erste, Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau, Krimi Auf einem Fußballfeld in Passau stoßen Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) und Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) auf die Leiche von Alois Morath. Handelt es sich um Mord oder Suizid? Zuvor hatte die hochschwangere Charlotte Ambrosius (Tamara Roming) die beiden engagiert, um herauszufinden, wer ihrem Verlobten Phillip Danner (Anton Nürnberg) während eines Freigangs aus der JVA Drogen zugesteckt hat. Auch Restaurantbesitzerin Mathilde Huber (Petra Berndt) scheint in die Ereignisse verstrickt zu sein.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Giftiges Erbe, Heimatserie

Biobäuerin Laura Brandtner (Josepha Walter) erfährt vom Landratsamt, dass ihr Fischteich möglicherweise verseucht ist. Ihr Vater Thomas (Heio von Stetten) erinnert sich daran, vor Jahren Fässer mit Rattengift in einer Gletscherhöhle versteckt zu haben. Durch die Eisschmelze gelangen nun Giftstoffe in einen nahen Bach. Die Fässer müssen heimlich entfernt werden, sonst droht ein Skandal. Laura darf davon nichts erfahren, denn sie könnte ihr Biosiegel verlieren.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Moderator Jörg Pilawa stellt 100 Kandidaten im Studio auf die Probe. Verglichen wird ihr Wissen mit dem der Gesamtbevölkerung. Grundlage sind repräsentative Umfragen. Wer es bis zur letzten Frage schafft, deren Lösung nur 1 Prozent der Deutschen kennt, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, VOX, Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere, Fantasy-Action

Der Drache Smaug macht sich auf, die Seestadt Esgaroth zu vernichten. Die Bewohner suchen Hilfe bei Zwergenkönig Thorin (Richard Armitage), doch er verweigert jede Unterstützung. Getrieben von seiner Gier nach Reichtum verfällt er der Drachenkrankheit. Seine Sturheit löst einen Krieg zwischen Menschen, Elben und Zwergen aus. Bilbo Beutlin (Martin Freeman) versucht, Frieden zu stiften, doch Sauron und seine Ork-Armee stellen eine noch größere Gefahr für Mittelerde dar.