TV-Tipps am Donnerstag

Auf ProSieben steigt das erste "HeidiFest" von Heidi Klum. In "Niemand stirbt gern allein" (Das Erste) gibt ein Toter auf einem Fußballfeld Rätsel auf und die "Bergretter" (ZDF) bekommen es mit einem Fall von Umweltverschmutzung zu tun.
20:15 Uhr, ProSieben, HeidiFest, Show
München, Musi, Maßkrug: Heidi Klum lädt am Donnerstag ins Hofbräuhaus in die bayerische Landeshauptstadt zu ihrem ersten "HeidiFest" ein. Bevor am 20. September wieder die Wiesn beginnt, feiert Klum mit zahlreichen Gästen ihre eigene Pre-Oktoberfest-Party. Auftreten sollen unter anderem Stars wie Jürgen Drews, Michelle und Eric Philippi, Thomas Anders, Howard Carpendale, Lou Bega oder auch die Weather Girls.