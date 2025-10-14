TV-Tipps am Dienstag

In der Dramaserie "Hundertdreizehn" (Das Erste) verändert ein Busunglück das Leben von sechs Menschen für immer. Das ZDF zeigt die Doku "DDR genial" mit vielen skurrilen Erfindungen. Im "Sommerhaus der Stars" (RTL) sorgt die Exit-Challenge für Spannungen.
20:15 Uhr, Das Erste, Hundertdreizehn: Theo, Dramaserie
Wie viele Menschen sind direkt oder indirekt betroffen, wenn jemand bei einem Unfall ums Leben kommt? Laut Bundesverkehrsministerium durchschnittlich 113 Personen: Angehörige, Freunde, Einsatzkräfte oder Augenzeugen. Die Serie macht aus dieser Zahl eine Schicksalsgröße und zeigt anhand verschiedener Figuren, wie ein schwerer Verkehrsunfall ihre Leben miteinander verknüpft.