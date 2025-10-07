TV-Tipps am Dienstag

Der Unfall bei einem Filmdreh ruft die Anwältin Heiland (Das Erste) auf den Plan. Im ZDF nimmt Sebastian Lege vier klassische DDR-Produkte unter die Lupe. In "Sing" (kabel eins) richtet ein Koala einen tierischen Gesangswettbewerb aus.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Der blaue Stuhl, Anwaltsserie
Requisiteur Heiko Podolke (Wanja Mues) steht unter Verdacht, fahrlässig gehandelt zu haben: Schauspielerin Michaela Tampke (Kirsten Block) bricht während der Dreharbeiten auf einem Klappstuhl zusammen. Die teure Produktion liegt still, jeder Tag kostet Geld. Anwältin Romy Heiland (Christina Athenstädt) übernimmt den Fall - und muss sich gleichzeitig mit der Nachricht auseinandersetzen, dass sie eine jüngere Halbschwester haben soll.