TV-Tipps am Dienstag

Der Unfall bei einem Filmdreh ruft die Anwältin Heiland (Das Erste) auf den Plan. Im ZDF nimmt Sebastian Lege vier klassische DDR-Produkte unter die Lupe. In "Sing" (kabel eins) richtet ein Koala einen tierischen Gesangswettbewerb aus.

Requisiteur Heiko Podolke (Wanja Mues) steht unter Verdacht, fahrlässig gehandelt zu haben: Schauspielerin Michaela Tampke (Kirsten Block) bricht während der Dreharbeiten auf einem Klappstuhl zusammen. Die teure Produktion liegt still, jeder Tag kostet Geld. Anwältin Romy Heiland (Christina Athenstädt) übernimmt den Fall - und muss sich gleichzeitig mit der Nachricht auseinandersetzen, dass sie eine jüngere Halbschwester haben soll.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks in DDR-Produkten, Food-Reportagereihe Sebastian Lege nimmt DDR-Klassiker wie Halloren-Kugeln, Kathi-Backmischungen und Malzkaffee genau unter die Lupe. Er zeigt, was heute in den Produkten steckt und wie viel vom Original geblieben ist. In der DDR wurden aus Mangel an Rohstoffen kreative Lösungen gefunden - manche davon beeinflussen die Lebensmittelindustrie bis heute.

20:15 Uhr, kabel eins, Sing, Digitaltrickkomödie

Das Theater von Koala Buster Moon steht vor dem Ruin. Um es zu retten, ruft er einen großen Gesangswettbewerb ins Leben. Hunderte Tiere wollen mitmachen. Doch ein Druckfehler sorgt für Chaos: Statt 1.000 Dollar werden 100.000 Dollar Preisgeld angekündigt. Es beginnt ein tierisches Abenteuer voller Musik, Humor und Gefühl.

20:15 Uhr, ZDFneo, Stralsund - Medusas Tod, Krimi

Nina Petersen (Katharina Wackernagel) und Karl Hidde (Alexander Held) rollen einen Fall neu auf, der schon abgeschlossen schien. In den Wäldern Stralsunds wurde ein Mann ermordet, gleichzeitig verschwand ein kleines Mädchen. Gemeinsam mit Thomas Jung (Johannes Zirner) gehen sie der möglichen Verbindung nach. Die Spur führt zu sensiblen Akten aus der Wendezeit.

20:15 Uhr, 3Sat, Die letzte Instanz, Krimi

Eine ältere Frau eröffnet vor dem Landgericht das Feuer auf den Obdachlosen Hans-Jörg Hellmer (Udo Samel), der fliehen kann. Kurz darauf stirbt die Schützin im Krankenhaus. Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) glaubt nicht an ein Einzeltäter-Szenario. Wer gab ihr die Waffe - und welches Motiv steckt dahinter?