TV-Tipps am Dienstag

Die Anwältin Heiland (Das Erste) vertritt eine Frau, die der Tierquälerei beschuldigt wird. In "Star Trek Beyond" (kabel eins) treffen Captain Kirk und seine Crew auf den bösartigen Krall. In "Stralsund" (ZDFneo) wird ein Anwalt erschossen in seiner Villa aufgefunden.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Welpenhandel, Anwaltsserie
Romy (Christina Athenstädt) vertritt Siri Töller (Lea-Marie Pohl), der Tierquälerei vorgeworfen wird. Sie soll ihren Hund an einem heißen Tag im Auto zurückgelassen haben, wo er an der Hitze starb. Tierschützerin Bärbel Attila (Nadine Wrietz) schlug zwar die Scheibe ein, konnte das Tier aber nicht mehr retten. Staatsanwältin Odette Santos (Anne Diemer) setzt sich mit besonderem Eifer für den Fall ein und sieht offenbar die Chance auf einen Präzedenzfall. Siri droht eine Strafe von bis zu 25.000 Euro, doch sie weist die Anschuldigungen zurück.