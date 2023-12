TV-Tipps am 1. Weihnachtsfeiertag: Die Helene Fischer Show, Wolfsland und mehr

Im ZDF bittet Helene Fischer zu ihrer großen Weihnachtsgala. In "Wolfsland: Das schwarze Herz" (Das Erste) beschäftigt ein toter Diplom-Biologe die Ermittler Delbrück und Schulz. Außerdem verschlägt es Peter Parker in "Spider-Man: No Way Home" (ProSieben) ins Multiversum.