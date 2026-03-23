TV-Tipp: Zwei Väter sind besser als keiner

Der ARD-Film „Louma – Familie ist kein Kinderspiel“ ist ein gerade von den jungen Mitwirkenden famos gespielter Mix aus Komödie und Tragödie.
Es gibt keine Regeln, wie lang oder kurz ein Prolog sein darf. So präzise wie in dieser herausragend guten Tragikomödie sind Einführungen allerdings selten: Nach zwanzig Sekunden ist alles vorbei. Genau genommen dauert das Ereignis, dass das Leben gleich mehrerer Menschen komplett aus der Spur wirft, sogar nur eine Sekunde: Auf einer Landstraße ist ein Cabrio mit Luftballons in Herzform unterwegs. Auf der Gegenfahrbahn ist eine Frau kurz abgelenkt, als plötzlich einer der Ballons vor ihrer Windschutzscheibe auftaucht. In ihrem Schrecken reißt sie das Lenkrad herum, dann wird das Bild schwarz; aus dem Off erklingen typische Unfallgeräusche.