Der ARD-Film „Makellos“ mit Adele Neuhauser erzählt die Geschichte einer Frau um die 60, die eine verhängnisvolle Affäre mit einem Sexarbeiter beginnt.
Constanze (Adele Neuhauser) ist Anfang sechzig und fühlt sich wie so viele Frauen ihres Alters übersehen; zumindest in ihrer Ehe. Männern mag es ähnlich gehen, aber zumindest ihr Toni kompensiert das anderweitig. Eine Freundin gibt ihr den Tipp, sich doch mal einen Mann für gewisse Stunden zu mieten. Das Rendezvous in einem luxuriösen Münchener Hotel findet jedoch ein abruptes Ende, weil Constanze anders als der bezahlte Liebhaber nicht ohne Weiteres ins Bett hüpfen kann. Die Situation ist nicht nur komplett unromantisch, sondern auch peinlich. Im Aufzug trifft sie auf Ricardo. Der hatte sie bereits auf dem Weg nach oben mit seinem Charme beeindruckt, durchschaut ihre Lage und überredet sie zu einem Getränk im Dachterrassenlokal. Er geht zwar der gleichen Profession nach wie der Callboy, erweist sich aber als unwiderstehlich, weshalb sich der erste Akt dieses Films zu einer lupenreinen Romanze entwickelt.