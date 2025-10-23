Einst Opfer einer bösen Hexe, werden Hänsel und Gretel Jahre später selbst zu gnadenlosen Jägern des Übernatürlichen. Mit Armbrüsten und Explosivpfeilen ziehen sie durch das finstere Augsburg, um eine Hexenplage zu beenden. Als sie auf einen grausamen Opferplan stoßen, werden alte Wunden aufgerissen – und Gretel gerät selbst in tödliche Gefahr. Heute Abend ist das Fantasy-Spektakel im TV zu sehen.

Kritik: Zwischen Splatter und schwarzem Humor Die Kritiken fielen gespalten aus. Während das Publikum solide Unterhaltung fand, zerrissen US-Kritiker den Film regelrecht. Auf Rotten Tomatoes gab es nur 17 Prozent Zustimmung, bei IMDb hingegen solide 6,1 Punkte. Das Lexikon des internationalen Films lobte das „tempo- und actionreiche“ Spektakel mit „viel schwarzem Humor“. Andere sahen darin eine überzogene Mischung aus Fantasy und Splatter – aber gerade das machte den Film für viele zum Kult.

Funfacts & Anekdoten

Gedreht wurde in Deutschland – unter anderem in Potsdam und Braunschweig.

Regisseur Tommy Wirkola wurde durch den Nazi-Zombie-Film „Dead Snow" bekannt.

Jeremy Renner (Hänsel) machte fast alle Stunts selbst.

Die Masken der Hexen stammten von den „Harry Potter"-Effektmachern.

. Eine geplante Fortsetzung wurde nie realisiert – trotz einem Einspielergebnis von 226 Millionen Dollar.

Auch im Stream ein düsteres Vergnügen

Wer die TV-Ausstrahlung verpasst, kann das blutige Action-Märchen auch im Stream nachholen. Der Film steht auf mehreren Plattformen zum Abruf bereit und bietet dort unzensierten Nervenkitzel – inklusive zusätzlicher Szenen in der Extended Version.

Hier gibt es den Film im Stream:

Wann und wo läuft der Film?

„Hänsel und Gretel: Hexenjäger“ läuft am Donnerstag, 23. Oktober 2025, um 20:15 Uhr auf VOX. Ein düsterer Mix aus Märchen, Splatter und schwarzem Humor – nichts für Zartbesaitete, aber perfekt für einen schaurigen TV-Abend.