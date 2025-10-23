Klassisches Märchen trifft knallharte Action: „Hänsel und Gretel: Hexenjäger“ verwandelt das Kinderbuchmotiv in ein wildes, blutgetränktes Spektakel.
Einst Opfer einer bösen Hexe, werden Hänsel und Gretel Jahre später selbst zu gnadenlosen Jägern des Übernatürlichen. Mit Armbrüsten und Explosivpfeilen ziehen sie durch das finstere Augsburg, um eine Hexenplage zu beenden. Als sie auf einen grausamen Opferplan stoßen, werden alte Wunden aufgerissen – und Gretel gerät selbst in tödliche Gefahr. Heute Abend ist das Fantasy-Spektakel im TV zu sehen.