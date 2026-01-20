Die Landesliga-Handballer des TV Stetten verlieren am vergangenen Samstag beim MTV Stuttgart das letzte Hinrundenspiel mit 31:33 (15:19).
Die Landesliga-Handballer des TV Stetten sind nach der Weihnachtspause mit einer Niederlage in die zweite Saisonphase gestartet. Beim MTV Stuttgart verloren die Gäste um das Trainergespann Moritz Klenk und Volker Schäfer am vergangenen Samstagabend vor rund 150 Zuschauern knapp mit 31:33. „Wir haben hinten zu viele einfache Tore bekommen und vorn zu viele glasklare Chancen nicht verwertet“, sagt Schäfer nach dem letzten Hinrundenspiel, in dem auch die beiden Torwarte Julian Tschirley und Frederik Groeger nicht ihren besten Tag erwischt hatten.