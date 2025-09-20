TV-Start passend zur Wiesn-Eröffnung: Oktoberfest 1905: Welcher Serienstar ist ein echter Wiesn-Kenner?

Am 20. September heißt es nicht nur "O'zapft is", die TV-Miniserie "Oktoberfest 1905" startet auch im Ersten. Doch wie stehen die Hauptdarsteller Klaus Steinbacher, Mercedes Müller, Martina Gedeck und Mišel Matičević eigentlich privat zum großen Münchner Volksfest?
Wenige Stunden nach dem traditionellen "O'zapft is" am 20. September um 12 Uhr in der Festhalle Schottenhamel auf der Münchner Theresienwiese beginnt um 20:15 Uhr im Ersten auch die Ausstrahlung der zweiten Staffel der Erfolgsserie "Oktoberfest". Unter dem Titel "Oktoberfest 1905" entführt die ARD die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut ins München der Jahrhundertwende. Die Serie verbindet die fiktionale Welt rund um Liebe, Intrigen und Bierburgen mit der Realität des größten Volksfests der Welt.