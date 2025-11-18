TV-Stars waren gute Freundinnen: Carolin Reiber erhielt Abschiedspäckchen von den Kessler-Zwillingen

Kurz vor ihrem Tod schickten Alice und Ellen Kessler ihrer Freundin Carolin Reiber noch ein Abschiedspäckchen. Wie die Moderatorin erzählt, erhielt sie es am Samstag - öffnen sollte sie es jedoch erst am Dienstag. In Interviews verriet sie, was sie in dem Paket vorfand.
Moderatorin Carolin Reiber (85) kannte die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen (1936-2025) nicht nur beruflich gut, die Frauen waren auch Nachbarinnen und Freundinnen. Die legendären Show-Tänzerinnen starben am Montag durch einen assistierten Suizid. Zuvor regelten sie ihre privaten Angelegenheiten - und dachten auch an ihre langjährige Weggefährtin. Wie Carolin Reiber mehreren Medien berichtete, fand sie am Samstag ein Päckchen der Schwestern in ihrem Briefkasten mit dem Hinweis, dieses erst am 18. November zu öffnen.