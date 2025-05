TV-Star veröffentlicht ein neues Album: Mark Keller: Mit dem Bergdoktor werde ich nicht reich

Mark Keller spielt seit mehr als 15 Jahren Dr. Alexander Kahnweiler in "Der Bergdoktor". Im Interview verrät er, was ihm die Serie bedeutet und gibt zudem Einblicke in sein neues Album "Songs Of My Life".

"Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese kleine Rolle beim Bergdoktor habe", betont Mark Keller (59) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Der Schauspieler und Sänger, der am 5. Mai seinen 60. Geburtstag feiert, spielt seit über 15 Jahren die Rolle des Dr. Alexander Kahnweiler in der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor".

"Klar, damit werde ich nicht reich, aber sie gibt mir eine schöne Präsenz im Fernsehen." Zudem liebe er die Rolle und "es macht großen Spaß, mitzuspielen", schwärmt der Schauspieler.

Tiefe Freundschaft mit Hans Sigl

Was den Erfolg der ZDF-Produktion ausmacht, die regelmäßig Traumquoten einfährt, kann Keller nicht genau erklären. Doch eines steht für ihn fest: "Hans Sigl liebt die Rolle ebenfalls, und wir sind enge Freunde. Er ist der Fels in der Brandung - ohne ihn wäre die Serie nicht so erfolgreich."

Besonders bewegt den 59-Jährigen auch die anhaltende Begeisterung des Publikums: "Ich merke, dass die Leute mich da draußen, nach 36 Jahren, immer noch lieben, mich jeder kennt und sich freut, mich zu sehen." Diese Wertschätzung ist für den Schauspieler, der seine Karriere einst als Sänger in der "Rudi Carrell Show" begann, von unschätzbarem Wert.

Kein Ausstieg in Sicht

Trotz vieler anderer Projekte und Pläne hat Keller nie an einen Ausstieg aus der Serie gedacht: "Dr. Kahnweiler wird sicher noch eine Weile bleiben, aber ich habe noch viele andere Dinge vor. Vielleicht werde ich einmal eine eigene Serie drehen - wer weiß?"

Neben der Schauspielerei feiert Keller auch als Sänger Erfolge und betont die Verbindung zwischen seinen künstlerischen Leidenschaften: "Ohne Musik wäre ich nie zum Film gekommen. Für mich gehören Schauspielerei und Gesang einfach zusammen."

Auf seinem neuen Album blickt er auf seine Karriere zurück

Auf seinem neuen Album "Songs Of My Life", das am 2. Mai erscheint, blickt Keller auf seine Karriere zurück und hat auch einen besonderen Titel mit seinen Söhnen Joshua und Aaron aufgenommen. "Es war für mich sehr bewegend, dieses Lied mit meinen Jungs zu singen", erzählt er über den Song "60 Sommer".

"Ich habe immer gesagt, ich habe noch zehn Sommer. Vielleicht schaffe ich all meine Pläne - Shows, Filme - in den nächsten zehn Jahren, weil nicht mehr so viel Zeit bleibt. Der Song ist mein Rückblick: 'Es geht so schnell, so schnell vorbei, wo ist sie hin, die wunderbare Zeit?' Dieser Titel berührt mich sehr." Auch zeitlose Klassiker sind auf dem neuen Album zu finden. Keller interpretiert unter anderem Songs von Elvis Presley, Roberto Blanco und Julio Iglesias. "Jeder Titel erzählt eine Geschichte - meine Geschichte", so der Sänger.

Kurz vor seinem 60. Geburtstag zieht Keller eine zufriedene Bilanz: "Wenn alles so bleibt, bin ich ein glücklicher Mensch." Wichtig sei vor allem die Gesundheit. "Es ist ein Geschenk, meinen 60. Geburtstag erleben zu dürfen. Meine Mutter ist ja nur 30 Jahre alt geworden. Allerdings ist mein Vater inzwischen 85 Jahre alt und noch sehr fit. Darüber bin ich sehr glücklich."

Seinen 60. Geburtstag wird der Schauspieler übrigens arbeitend verbringen: "Ich bin auf Promotion-Tour und habe sogar an meinem Geburtstag eine Sendung bei RTL." Ob es später noch eine größere Feier geben wird, weiß er noch nicht. "Für mich ist es ein Tag wie jeder andere auch."