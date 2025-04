Vor rund 15 Jahren wurde Palina Rojinski (40) aus der Berliner Partyszene in den Medien-Zirkus katapultiert. Mittlerweile hat sich das einstige flippige It-Girl zu einer festen Institution in der deutschen Fernseh- und Promi-Landschaft entwickelt. Ihr Job: Mehr Farbe und gute Laune in die Bude bringen.

Palina Rojinski kämpft sich durch

Palina Rojinski kam am 21. April 1985 im russischen Sankt Petersburg zur Welt, das damals noch Leningrad hieß. Im Alter von fünf Jahren siedelte sie mit ihren Eltern 1991 in die Bundesrepublik Deutschland über. Wie sie vor einigen Jahren dem "Tagesspiegel" berichtete, lernte sie schon als kleines Mädchen, sich in der harten Realität mit Selbstbewusstsein durchzuboxen: "In der Schule haben mich türkische und arabische Jungs 'Ausländerschwein' genannt und mir einen Schwamm an den Kopf geworfen", so die heutige Moderatorin, Schauspielerin und Influencerin. "Mein Vater hat mir beigebracht, wie man die verdrischt. 'In die Leber', sagte er."

Auch abseits des Schulhofs lernte sie schon früh, sich mit viel Disziplin und Talent durchzukämpfen. Seit ihrem vierten Lebensjahr betrieb sie Leistungssport im Bereich der Rhythmischen Sportgymnastik und brachte es in der neuen Heimat damit gleich zweimal zur Deutschen Meisterin der Juniorinnen. Mit 14 durchkreuzten dann Knieprobleme eine weitere Sportkarriere, dem Tanzen blieb sie jedoch bis heute auf unterschiedliche Art und Weise stets eng verbunden.

Kurz vor ihrem 40. Geburtstag ließ Rojinski im "OMR Podcast" des Digital-Marketing-Gurus Philipp Westermeyer (46) ihre schillernde Medien-Karriere noch einmal minutiös Revue passieren. Nach dem Abitur habe sie sich der Form halber an der Berliner Humboldt Universität für Geschichte und Literatur eingeschrieben, sei aber vor allem im Nachtleben äußerst aktiv gewesen. Ziemlich schnell habe sie begriffen, wie sich das Partyvergnügen mit dem Verdienen von Geld verbinden ließ.

"Barbarella trifft auf Run DMC in Paris"

Für einige Zeit tingelte sie als Botschafterin für eine bekannte Spirituosenmarke durch die deutschen Clubs, ausgestattet mit gebrandetem Auto, kostspieliger Garderobe und einem gut gefüllten Spesenkonto. Zudem stieg sie unter dem Künstlernamen Palina Power selbst als DJane in den Ring. Wie Rojinski berichtet, war sie schon seinerzeit bekannt "wie ein bunter Hund", was auch an ihrem außergewöhnlichen Kleidungsstil lag, den sie als "Barbarella trifft auf Run DMC in Paris" beschreibt.

Im Jahr 2009 hängte sie endgültig ihr Studium an den Nagel, nachdem der Sender MTV ihr einen Job als Sidekick in der neuen Show des damals noch weitgehend unbekannten Moderatoren-Duos Joko und Klaas anbot. In der Anarcho-TV-Show "MTV Home" übernahm die toughe Palina bezeichnenderweise die Rubrik "99 Dinge, die ein Mann getan haben sollte", stürzte sich todesmutig vom 10-Meterbrett oder zündete vor laufender Kamera ihre Fürze an. An der Seite der beiden Nachwuchs-Stars absolvierte auch sie in den weiteren Jahren eine atemberaubende Medien-Karriere.

Nach dem Ende von "MTV Home" wechselte sie 2011 mit Joko und Klaas zu ZDFneo, um an dem Nachfolger "neoParadise" mitzuwirken, bevor die Show unter dem neuen Namen "Circus HalliGalli" schließlich zu ProSieben wechselte. Zudem startete sie auch solo als Moderatorin auf VIVA durch, wo sie unter anderem die "VIVA Top 100" moderierte. 2012 bekam sie mit "Zirkus Rojinksi" außerdem ihre eigene Sendung, der allerdings kein langes Leben beschieden war.

Erfolgreich im TV und Kino

Zwischendurch übernahm Rojinki auch immer wieder mal Schauspielrollen, wie etwa 2009 in den Film "Männerherzen" von Regisseur Simon Verhoeven, 2011 in der Komödie "Rubbeldiekatz" oder 2015 in "Traumfrauen". Zudem machte sie sich auch ohne ihre alten Freunde Joko und Klaas im TV einen Namen, saß von 2013 bis 2015 in der Tanz-Show "Got to Dance" in der Jury oder moderierte das Versteckte-Kamera-Format "The Big Surprise - Dein schönster Albtraum". Derzeit verdient sie ihr Geld als Jurorin bei "The Masked Singer".

Doch auch abseits der Fernsehkameras ist das umtriebige It-Girl äußerst aktiv und stellt dabei ihre ausgeprägten Talente als Geschäftsfrau unter Beweis. Als prominente Influencerin mit mehr als drei Millionen Followern auf Instagram fungiert sie unter anderem als Kampagnengesicht für die Modelabels Calzedonia und Triumph, zudem bringt sie ihre rote Haarpracht als Werbegesicht für die Pflegeprodukte der Marke Pantene Pro V zum Einsatz.