TV-Star: Die Landarztpraxis-Star Thorsten Hamer stirbt mit 43 Jahren

Trauer um Thorsten Hamer: Der Schauspieler ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Bekannt wurde er dem TV-Publikum als Koch Matti in der Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis"

TV-Star Thorsten Hamer (1982-2026) ist mit nur 43 Jahren gestorben. Der Schauspieler spielte in zwei Staffeln der Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis" den Koch Matthias "Matti" Steininger. In einem Instagram-Beitrag zeigt sich Sat.1 tief betroffen: Hamer sei "viel zu früh" gestorben, heißt es dort. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe sanft, lieber Thorsten."

Einer Traueranzeige im "Solinger Tagesblatt" zufolge starb Hamer bereits am 8. Februar. "Wir tragen Dich weiter in unseren Herzen und vermissen Dich, bis wir uns wiedersehen", schreibt seine Familie darin zum Abschied.

Koch Matti in der "Landarztpraxis"

Seine bekannteste Rolle als Koch Matti übernahm Thorsten Hamer in der zweiten und dritten Staffel der "Landarztpraxis". Er kochte über 151 Folgen lang im Gasthof "Alte Post" und war daneben als Bruder von Sabrina sowie als One-Night-Stand von Bianca in die Geschichten eingebunden. Hamer verkörperte seine Figur mit großem Engagement. Wie er in einem Interview mit "Joyn" verriet, absolvierte er zur Vorbereitung einen Kochkurs. Auch privat pflegte er Kontakt zu seinen Kollegen: "Ab und zu unternehmen wir auch Sachen miteinander", erklärte er.

Daneben war Hamer als Theaterschauspieler aktiv. Auch für seine Imitation des Komikers Heinz Erhardt (1909-1979) wurde er bekannt. Zudem war er unter anderem in den ZDF-Krimiserien "Notruf Hafenkante" und "SOKO Wismar" zu sehen. Seine letzte Rolle übernahm er in dem Film "Block 10", einem Drama über die menschenverachtenden Experimente im Konzentrationslager Auschwitz.