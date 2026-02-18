TV-Star: Die Landarztpraxis-Star Thorsten Hamer stirbt mit 43 Jahren

Trauer um Thorsten Hamer: Der Schauspieler ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Bekannt wurde er dem TV-Publikum als Koch Matti in der Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis"
TV-Star Thorsten Hamer (1982-2026) ist mit nur 43 Jahren gestorben. Der Schauspieler spielte in zwei Staffeln der Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis" den Koch Matthias "Matti" Steininger. In einem Instagram-Beitrag zeigt sich Sat.1 tief betroffen: Hamer sei "viel zu früh" gestorben, heißt es dort. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe sanft, lieber Thorsten."