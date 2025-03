Köln - Der TV-Koch und Moderator Roland Trettl ist mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger aus der RTL-Tanzshow "Let's Dance" ausgeschieden. Für ihren Tango zu "TNT" von ACDC konnte das Paar nicht ausreichend Jury- und Publikumsstimmen sammeln.

"Das war nicht dein Tanz, ich nehm dir auch nicht ab, dass du das gefühlt hast", sagte Juror Joachim Llambi. Auf ihn habe der 53-Jährige gewirkt wie "Quasimodo" - die Gestalt des Glöckners von Notre Dame aus der Disney-Animation. "Ich möchte aber nächste Woche den Trettl wiedersehen", forderte der Wertungsrichter noch - vergeblich.

Zwar sammelten der "First Dates"-Moderator Trettl und Menzinger 15 Jurypunkte - mehr als drei andere Paare in dieser Runde. Doch mit Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer zogen diese letztlich in der Gesamtwertung an den beiden vorbei.

Zittern musste zuvor vor allem der sehbehinderte Schwimmer Taliso Engel, der als Publikumsfavorit ins Rennen gegangen war. Zum Staffelbeginn hatten der 22-Jährige und seine Partnerin Patricija Ionel gar ein Direktticket der Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten, damit konnten sie in der ersten Runde vergangene Woche nicht ausscheiden.

Außer Konkurrenz hatte Engel dann auch eine hohe Jurywertung ertanzt. Nun allerdings fiel der Schwimmer vor allem bei den Wertungsrichtern durch. Für einen Rumba zum Song "Never Gonna Give You Up" von Rick Astley gab es nur einen von zehn möglichen Punkten vom strengsten Juror Joachim Llambi und neun Jurypunkte in Summe.

"Du warst zu 80 Prozent nicht im Takt", urteilte Llambi. Und Motsi Mabuse mahnte an: "Es ist ein starker, starker Tanz, der Rumba und der braucht noch mehr Skills." Engel sagte direkt nach der Jurywertung: "Ich hab mich diese Woche unfassbar schwergetan", er habe die vielen Einzelbewegungen nicht in "ein Gesamtpaket" bekommen.

Sänger Ben Zucker (41) und Schauspielerin Simone Thomalla bekamen mit ihren Partnern jeweils nur 13 Jurypunkte - das zweitschlechteste Ergebnis in den Augen der Preisrichter. Auch sie rettete die Wertung des TV-Publikums in die nächste Runde am kommenden Freitag, 14. März.

Bereits ausgeschieden waren vergangene Woche Komiker Osan Yaran und Profi-Tänzerin Christina Hänni.