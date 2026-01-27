Lukas Giluk aus Waldenbuch ist in der TV-Show „Mein Lokal, dein Lokal“ angetreten und auf dem letzten Platz gelandet. Aber: Fernsehkoch Christian Henze hat’s geschmeckt.
Lukas „Lucky“ Giluk ist ein Vollblut-Gastronom. Das hat seine Teilnahme an der TV-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ gezeigt, die vergangene Woche ausgestrahlt wurde. Er liebt seinen Job, und er liebt sein Lokal „Lucky am Markt“, das er seit drei Jahren in der Waldenbucher Altstadt führt. Den Speiseraum nennt er seinen „Zauberbereich“, den Koch seinen „Goldjungen“, die Servicekraft seine „gute Seele“. Mit seinem Konzept, schwäbische und spanische Tapas zu servieren, will er seine Gäste glücklich machen.