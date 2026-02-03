TV-Show in Australien: Gil reicht Ariel die Hand - und keiner fliegt raus

Reality-Star Ariel stichelte im Dschungelcamp immer wieder wegen des Davidstern-Skandals gegen Sänger Gil Ofarim. Dieser überraschte Ariel nun mit einer versöhnlichen Geste.
Murwillumbah - In der neuen Folge des Dschungelcamps sind die verbliebenen neun Kandidaten von einem weiteren Rauswurf verschont geblieben. Zwar konnten die Zuschauer abstimmen - allerdings zählen die Stimmen erst für die kommende Folge der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", wie Moderator Jan Köppen zu Beginn erklärte.