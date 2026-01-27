TV-Show in Australien: Ariel bleibt sich treu - und lässt Dschungelprüfung platzen

Zweimal schon brachte Reality-Star Ariel null Sterne aus der Dschungelprüfung mit ins Promicamp. In der jüngsten Folge verärgert sie ihre Mitstreiter aufs Neue.
Murwillumbah - In der neuen Folge des Dschungelcamps sind wieder die Fetzen geflogen - so sehr, dass Reality-Star Ariel sogar die Prüfung platzen ließ. Die 22-Jährige sollte in der vierten Folge der RTL-Sendung mit Reality-Star Eva Benetatou (33) und Sänger Gil Ofarim (43) zusammen zur Prüfung antreten - doch schon auf dem Weg dorthin kam es zum Streit zwischen Ariel und Eva, es flogen heftige Beleidigungen.