TV-Show Germany’s Next Topmodel Tonis Lieblingsplatz in Stuttgart

Von aim 23. März 2018 - 17:17 Uhr

Sie geht nicht gerne feiern, dafür aber umso öfter zu Burger King. Was Germany’s-Next-Topmodel-Kandidatin Toni Dreher-Adenuga an Stuttgart sonst noch toll findet, sehen Sie in unserer Bildergalerie.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Am Killesberg geboren und in Möhringen aufgewachsen: Topmodel-Kandidatin Toni Dreher-Adenuga ist eine waschechte Stuttgarterin. Im vergangenen halben Jahr, während der Dreharbeiten zu Heidi Klums Castingshow „Germany’s next Topmodel“, war sie zwar nur selten zuhause, trotzdem liegt ihr die schwäbische Heimat sehr am Herzen.

Mehr zum Thema

„Stuttgart ist für mich nicht nur mein Zuhause, sondern auch der Ort, an dem alles begann“, sagt die 18-Jährige. „Stuttgart hat mir die Türen geöffnet, und egal wo ich in Zukunft sein werde, in Stuttgart sind die schönsten Erinnerungen entstanden, und ich habe die besten Menschen kennen gelernt.“

Wo Toni in Zukunft sein wird, hängt von ihrer Modelkarriere ab. An welchen Stuttgarter Plätzen sich das werdende Model gern aufhält, haben wir in einer Bildergalerie gesammelt.