Samuel Höss aus Renningen hat es ins Finale der Kika-Sendung „Dein Song“ geschafft. Mit 13 Jahren war er der Jüngste – und hat für die Show sogar ein Musikvideo auf Ibiza gedreht.
Das Fernsehstudio ist in rötliches Licht getaucht, als die ersten Töne der E-Gitarre erklingen. Zwei Scheinwerfer werfen hell leuchtende Kegel auf Samuel aus Renningen und seine Musikpatin Lotte. Dann wird es ernst. Beide schreiten auf die Bühne, heben die Mikrofone und singen Samuels Song „Come on, I’m waiting“ – live vor einem vollen Studio.