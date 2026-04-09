Samuel Höss aus Renningen hat es ins Finale der Kika-Sendung „Dein Song“ geschafft. Mit 13 Jahren war er der Jüngste – und hat für die Show sogar ein Musikvideo auf Ibiza gedreht.

Das Fernsehstudio ist in rötliches Licht getaucht, als die ersten Töne der E-Gitarre erklingen. Zwei Scheinwerfer werfen hell leuchtende Kegel auf Samuel aus Renningen und seine Musikpatin Lotte. Dann wird es ernst. Beide schreiten auf die Bühne, heben die Mikrofone und singen Samuels Song „Come on, I’m waiting“ – live vor einem vollen Studio.

Mit gerade mal 13 Jahren hat es Samuel Höss aus Renningen in das Finale der Kika-Musiksendung „Dein Song“ geschafft. Junge Musiktalente bewerben sich dafür mit einem selbst komponierten Lied, feilen nach der erste Runde gemeinsam mit einem Musikpaten in einem Songwriting-Camp an ihrem Werk – und präsentieren schließlich im großen Live-Finale das Endergebnis.

Samuel bei „Dein Song“: „Gewinnen ist nicht das einzige, was zählt“

Dass es Samuel durch die erste Entscheidungsrunde ins Songwriting-Camp geschafft hatte, hat bei seiner Familie in Renningen schon für reichlich Freude gesorgt. Im März wurde dann klar: Für den 13-Jährigen geht es weiter ins Finale. Für den Sieg hat es am Ende zwar nicht ganz gereicht. Aber Samuel nimmt das gelassen. „Natürlich ist man ein bisschen enttäuscht“, berichtet der junge Musiker nach dem Finale. „Aber gewinnen ist nicht das einzige, was zählt. Für mich war die Erfahrung von Anfang an das Wichtigste, auch mit den anderen Kandidaten zusammen.“

Ähnlich entspannt berichtet Samuel auch vom Finale selbst. Das wurde zwar live auf Kika übertragen, ungewöhnlich aufgeregt war er dabei aber nicht, sagt er. Familie und Freunde durften im Studio mit dabei sein und Samuel als kleinen Fanblock anfeuern. „Ich habe gesehen, wie sich alle gefreut haben“, erinnert er sich. „Das hat mir richtig Motivation für den Auftritt gegeben.“ Und das, obwohl Samuel – der Jüngste aller sieben Acts – erst als letzter auf die Bühne durfte. „Letzter zu sein, war gar nicht so schlimm“, sagt er. „Ich konnte mir alle anderen Lieder anhören. Cool, wie alles geworden ist.“

Das Video zu Samuels Song drehte der 13-Jährige aus Ibiza

Überhaupt ist die Erfahrung zusammen mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten etwas ganz Besonderes, das wird aus seinen Erzählungen klar. Gemeinsam waren die jungen Musiktalente im Songwriting-Camp in Mecklenburg-Vorpommern und zu einem Videodreh auf Ibiza. Gedreht wurde das alles bereits im Herbst 2025.

Seitdem hatten sie sich nicht mehr gesehen – bis zum Finale. „Da ist die ganze große Familie wieder zusammengekommen“, sagt Samuel. Manche der Kandidaten würden jetzt überlegen, sich Ende des Jahres gemeinsam zu treffen.

Sechs Einzel-Acts und ein Duo hatten es in das Finale von „Dein Song“ geschafft. Foto: Stefan Gregorowius/ZDF

Und die Musik? Die wird dem 13-Jährigen wohl nicht so schnell verloren gehen. Samuel spielt mehrere Instrumente und feilt außerdem weiter an seinen Songwriting-Fähigkeiten. „Ich arbeite gerade an ein paar Songs“, verrät er. Musikalisch konnte er viel aus seiner Teilnahme bei „Dein Song“ mitnehmen, in Sachen Musikproduktion etwa, sagt er. „Die Erfahrung war einfach richtig cool.“

Beigetragen hat dazu auch seine Musikpatin, die Singer-Songwriterin Lotte aus Ravensburg. „Wir haben richtig gut zusammengepasst“, sagt Samuel. „Wir haben viel geredet, hatten die gleichen Interessen und hatten viel Spaß zusammen.“

Was bleibt, ist – neben der tollen Erfahrung – auch ein richtig professionell produzierter Song inklusive Musikvideo, das unter anderem über die Webseite von Kika verfügbar ist. Darauf ist Samuel mächtig stolz: „Es ist richtig cool, dass es den eigenen Song für alle zu hören und zu sehen gibt.“