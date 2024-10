„Bewohner“ – mit diesem Wort werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit mehr als 20 Jahren aus ihrem „Alltag“ im TV-Container gerissen. Momentan läuft die zwölfte Staffel der Promi-Reihe auf Joyn und Sat.1.

Wer verbirgt sich aber hinter der dunklen, fast unheimlichen Stimme, die die Big-Brother-Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf besondere Ereignisse hinweist oder ihnen Aufgaben stellt?

Lesen Sie auch

„Big Brother“: Wer ist die Stimme?

Es ist seit Jahren der gleiche Mann: Phil Daub verbirgt sich hinter der Stimme bei „Big Brother“. Der Synchronsprecher lieh seine Stimme auch schon Figuren in Filmen und Serien, auch in Werbungen hat er schon etliche Slogans und alles was sonst dazu gehört, gesprochen. Seinen Start im Medienzirkus legte er aber vor der Kamera hin: Zwischen 1994 und 2001 arbeitet er für den Musiksender Viva – und moderierte.

Big-Brother-Stimme

Seit 2000 ist der Kölner als „Big Brother“-Stimme und seit 2013 als Bewohnerschreck der Promi-Variante in der Show zu hören. Offiziell haben das die Sender zwar nie gemacht, auf der Seite von Daub, ist das Reality-TV-Format „Promi Big Brother“ aber als Referenz gelistet. Unter anderem tritt Daub, der auch Musik macht, auch in folgenden Shows als „Off-Stimme“ in Erscheinung:

Wer wird Millionär (RTL)

Die Tutorial Champions (Sat.1)

3 Boxen, dein Style Daniela Katzenberger (RTL 2)

Domino Day (RTL)

Guinness World Records (RTL2)

Test the Nation (RTL 2)

Dass der Mitte 50-Jährige seinen Job mit einer Prise Humor nimmt, und zumindest sein Gesicht nicht in den Mittelpunkt stellen will, zeigt auch sein Motto: „Schweigen ist Gold, ich rede für Silber.“