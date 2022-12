25 Ruby Cruz als Kit in „Willow“ Foto: Lucasfilm Ltd./Lucasfilm Ltd.

Braucht die Welt wirklich ein Fortsetzung zum missglückten Fantasyfilm „Willow“ aus dem Jahr 1989? Unbedingt, wenn sie so gut gemacht ist wie gleichnamige Serie, die jetzt bei Disney+ startet















Nicht alles, was George Lucas oder Ron Howard in der Vergangenheit angepackt haben, taugte zum Meisterwerk wie „Star Wars“ oder „A Beautiful Mind“. Etwa das Fantasyspektakel „Willow“ aus dem Jahr 1989, das sich Lucas ausgedacht und bei dem Howard Regie geführt hat.

Die Serie „Willow“ ist ein kleines Wunder

Der Film wurde damals zwar bei den Oscars in den Kategorien Beste visuelle Effekte und Bester Tonschnitt nominiert, aber auch für den Negativpreis Goldene Himbeere in der Kategorie Schlechtestes Drehbuch. Und wenn man sich den Film heute noch einmal antut, wundert es einen, warum der Film den Preis nicht auch gewonnen hat. War das Drehbuch zu dem Tom-Cruise-Film „Cocktail“ wirklich noch schlechter?

Ein bisschen wundert man sich aber auch, dass Disney+ jetzt ausgerechnet diesem Stoff eine zweite Chance in Form eines Sequels gibt. Nicht nur wegen der kruden Originalstory, sondern auch weil in diesem Jahr ja schon andere Fantasystoffe, von denen man sich viel erwartet hätte („House of the Dragon“, „Herr der Ringe – Ringe der Macht“), nicht ganz so erfolgreich waren. Insofern ist die Serie „Willow“ ein kleines Wunder. Denn sie macht richtig Spaß.

Nicht die Prinzessin, sondern der Prinz wird entführt

Das liegt vor allem daran, dass der Achtteiler, an dem erneut Ron Howard und George Lucas als Produzenten beteiligt sind, unverkrampft divers eine Fantasystory erzählt, in deren Mittelpunkt sehr eigenwillige weibliche Charaktere stehen und die den typischen Märchenplot umdreht, indem sie junge Frauen nach einem entführten Prinzen suchen lässt: die Prinzessin Kit (Ruby Cruz), die keine Lust hat, den langweiligen Thronfolger von nebenan zu heiraten, die ehrgeizige Ritterin Jade (Erin Kellyman) oder die verliebte Magd Dove (Ellie Bamber). Und all jene, die den Originalfilm nicht ganz so schlimm fanden, dürfen sich darüber freuen, dass Warwick Davis in der Serie erneut die Rolle des Zauberers Willow spielt.

Willow: Die Fantasyserie ist von diesem Mittwoch an bei Disney+ verfügbar. Bei dem Streamingdienst ist außerdem der Film „Willow“ von 1989 abrufbar.