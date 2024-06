1 Michael Fassbender wird in der von George Clooney produzierten Spionagethriller-Serie "The Agency" die Hauptrolle übernehmen. Foto: Rocco Spaziani/Mondadori Portfolio via ZUMA/dpa

George Clooney als Produzent, Michael Fassbender als Hauptdarsteller: Die Dreharbeiten für die Spionagethriller-Serie «The Agency» sind angelaufen.











Los Angeles - Hollywood-Star und Produzent George Clooney hat einen Darsteller für die Spionagethriller-Serie "The Agency" gefunden. Der deutsch-irische Schauspieler Michael Fassbender (47, "The Killer", "X-Men") wird in dem Remake der französischen TV-Serie "Büro der Legenden" die Hauptrolle übernehmen, wie der Streamingdienst Paramount+ bekanntgab.