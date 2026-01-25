TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“: Stuttgarter Siegerlokal steht fest

Bei den einen gibt es Schweinebäckle und Spätzle, beim anderen Veganes mit Kräuterseitlingen: Am Ende gewinnt Heaven’s Kitchen die schwäbische Ausgabe von „Mein Lokal, dein Lokal“.

In der dritten Januar-Woche machte die TV-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ in Stuttgart und der Region Station. Jeden Tag stand ein anderes Restaurant im Mittelpunkt des Wettbewerbs. Mit dabei das Lucky am Markt in Waldenbuch, das Heaven’s Kitchen an der Theodor-Heuss-Straße, das Rotenberger Weingärtle, das Keisari im Stuttgarter Osten sowie die Alte Kanzlei in der Innenstadt.

Das Konzept der Sendung ist simpel: Fünf Restaurants treten gegeneinander an. Die Betreiber besuchen jeden Tag ein anderes, bekommen drei Gänge serviert, bewerten das Essen, das Konzept, das Ambiente. Die Höchstpunktzahl, die man vergeben kann, liegt bei zehn Punkten. TV-Koch Christian Henze, der in den 90er Jahren im Allgäu ein Sternerestaurant hatte und mal Privatkoch bei Gunther Sachs war, führt quasi durch das Programm und gibt ebenfalls seine Meinung ab.

Frederik Garlin, Dennis Shipley, Lukas Giluk, Tim Leidinger und Tanja Goldstein sind die Gastronomen in der neuen Folge von „Mein Lokal, dein Lokal“. ﻿ Foto: : Just Friends Productions

In der Stuttgarter Ausgabe waren die Voraussetzungen ob der Konzepte gänzlich unterschiedlich. Ob überhaupt ein veganes Restaurant teilnehmen könne, bei dem nicht regulär Gänge ordern kann, stand lange zur Diskussion.

Den Betreibern der anderen Gastronomien aber hat Heaven’s Kitchen überzeugt. Tanja Goldstein geht am Ende mit 48 Punkten als Siegerin hervor, das Rotenberger Weingärtle erhielt 43, das Keisari wie auch die Alte Kanzlei 42 Punkte. Das Lucky am Markt wurde mit 36 Punkten bewertet.