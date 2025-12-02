Schwacher Werbemarkt: RTL Deutschland streicht rund 600 Stellen im Konzern

RTL Deutschland baut rund 600 Stellen ab. Schwache Werbemärkte und eine schwierige Konjunktur machen die Neustrukturierung nötig, erklärt RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter.
RTL Deutschland streicht im Rahmen einer Neustrukturierung rund 600 Stellen. „Es gibt zwei große Herausforderungen, die wir lösen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein“, sagte RTL-Deutschlandchef Stephan Schmitter der Deutschen Presse-Agentur. Eine davon sei der tiefgreifende Wandel im Medienmarkt, die andere die schwierige konjunkturelle Lage. Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“ über einen großen Stellenabbau bei dem zum Medienkonzern Bertelsmann gehörenden Unternehmen berichtet.