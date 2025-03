TV-Satire: Krempel im Kinderzimmer, Ehe im Eimer

1 Stefan Steindl (Thomas Mraz) klebt Plastik-Warnkleber auf Spielzeugverpackungen in einem Spielzeuggeschäft im Einkaufszentrum Foto: BR/E&A Film/ORF/Petro Domenigg

In der ARD-Beziehungssatire „Eigentlich sollten wir“ schließt sich ein frustrierter Vater einer Gruppe an, die gegen Plastikspielzeug vorgeht.











Jeder weiß es, keiner tut was: Plastik wird neben Rechtsruck und Klimawandel zur dritten Geißel der Menschheit, weil kleinste Partikel in die Nahrung gelangen. Eine Mitschuld an diesem Missstand tragen zumindest mittelbar ausgerechnet jene, die ihn in Zukunft ausbaden müssen: Würde aus Spielwarenläden Plastikspielzeug verschwinden, wären die Regale wie leer. Genau dies ist das Ziel einer Kleingruppe mit dem Kampfnamen „Parents against Krempel“ (PAK). Ihre subversiven Aktionen richten sich gegen einen Konzern.