TV-Quiz „Wer weiß denn sowas?“: „Tatort“-Star Wotan Wilke Möhring scheitert bei Masterfrage zu Leonberger Hunden

In der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ geht es in der letzten, entscheidenden Frage nicht um die Wurst – sondern um den Leonberger Hund. Mit seiner Antwort liegt Möhring daneben.
Für Leonberger Zuschauer war es wahrscheinlich einer jener Momente, in dem man am liebsten die Antwort direkt ins Studio gebrüllt hätte: In der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ vom 25. Februar drehte sich in der entscheidenden, letzten Masterfrage alles um Haustiere. Genauer darum, welche Hunderasse nach einer deutschen Stadt benannt ist.