TV-Preise: Grimme-Sonderpreis für Frank Elstner

Grimme-Chefin Uzunoğlu lobt gesellschaftliche Themen bei den Preisträgern, sieht aber Lücken bei Krieg und Klima: «Fehlt es hier an Mut?»
Marl - Der TV-Moderator und "Wetten, dass?"-Erfinder Frank Elstner bekommt in diesem Jahr einen Grimme-Sonderpreis. Der 83-Jährige werde nicht nur als überragender TV-Macher, sondern als Botschafter für gesellschaftliche Anliegen ausgezeichnet, teilte das Grimme-Institut am Donnerstag in Marl mit. Elstner engagiert sich seit Jahren für Betroffene von Parkinson und unterstützt die Parkinson-Stiftung.