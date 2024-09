TV-Preis Emmy Awards 2024: Emmy 2024: Das sind die Gewinner und Verlierer

1 Die Gewinnerserien des Jahres 2024: „Shōgun“ „Hacks“ und „Baby Reindeer“ (von links im Uhrzeigersinn) Foto: FX, HBO, Netflix/

Wie viele Emmys hat „The Bear“ gewonnen? Wer wurde als beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller ausgezeichnet? Alle Gewinner (und Verlierer) des wichtigsten TV-Preises der Welt im Überblick.











Link kopiert



Die besten TV-Serien des Jahres 2024 sind „Shōgun“, „Hacks“ und „Baby Reindeer“. Sie gewannen bei der Verleihung der Emmys in der Nacht von Sonntag auf Montag die Hauptpreise in den Kategorien Drama, Comedy und Miniserie. Damit gingen bei der 76. Emmy-Gala in Los Angeles die Favoriten zumindest in der Hauptkategorie leer aus. Als diese waren bei den Komödien „The Bear“ und „Only Murders in the Building“ und bei den Dramen „The Morning Show“ und „Slow Horses“ gehandelt worden.