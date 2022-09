24 Das Team von „Tad Lasso“ freut sich in der Nacht von Montag auf Dienstag über die Auszeichnung als beste Comedy-Serie Foto: AFP/KEVIN WINTER

„Succession“, „Ted Lasso“ und „The White Lotus“ sind die großen Gewinner der 74. Verleihung der Emmy Awards in der Nacht auf Dienstag in Los Angeles. Wer durfte außerdem noch Preise mit nach Hause nehmen? Das verraten wir in unserem Überblick.















Link kopiert

Die besten TV-Serien des Jahres sind „Succession“, „Ted Lasso“ und „The White Lotus“. Sie gewannen bei der Verleihung der Emmys am Montagabend in Los Angeles (Ortszeit) die Hauptpreise in den Kategorien Drama, Comedy und Miniserie.

Damit siegten bei der 74. Emmy-Gala die Favoriten: Für den begehrten Fernsehpreis hatte bei den Dramen die von einem Medienimperium erzählende Serie „Succession“ mit insgesamt 25 Nominierungen das Feld angeführt, in der Comedy-Kategorie war die Serie „Ted Lasso“ um einen US-Football-Coach, der bei einem britischen Fußballclub anheuert, mit 20 Nominierungen ins Rennen gestartet. Bei den Miniserien war die ebenfalls 20 Mal nominierte Luxusurlaub-Satire „White Lotus“ Favorit.

Hier die Gewinner (sowie die Liste Nominierten) in den wichtigsten Kategorien im Überblick:

DRAMA

Beste Dramaserie

► Succession (HBO Max)

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO/HBO Max)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Yellowjackets (Showtime)

Bester Hauptdarsteller

► Lee Jung-jae – Squid Game (Netflix)

Jason Bateman – Ozark (Netflix)

Brian Cox – Succession (HBO Max)

Bob Odenkirk – Better Call Saul a(AMC)

Adam Scott – Severance (Apple TV+)

Jeremy Strong – Succession (HBO Max)

Beste Hauptdarstellerin

► Zendaya – Euphoria (HBO Max)

Jodie Comer – Killing Eve (BBC America)

Laura Linney – Ozark (Netflix)

Melanie Lynskey – Yellowjackets (Showtime)

Sandra Oh – Killing Eve (BBC America)

Reese Witherspoon – The Morning Show (Apple TV+)

Bester Nebendarsteller

► Matthew Macfadyen – Succession (HBO Max)

Nicholas Braun – Succession (HBO Max)

Billy Crudup – The Morning Show (Apple TV+)

Kieran Culkin – Succession (HBO Max)

Oh Yeong-su – Squid Game (Netflix)

Park Hae-soo – Squid Game (Netflix)

John Turturro – Severance (Apple TV+)

Christopher Walken – Severance (Apple TV+)

Beste Nebendarstellerin

► Julia Garner – Ozark (Netflix)

Patricia Arquette – Severance (Apple TV+)

HoYeon Jung – Squid Game (Netflix)

Christina Ricci – Yellowjackets (Showtime)

Rhea Seehorn – Better Call Saul (AMC)

J. Smith-Cameron – Succession (HBO Max)

Sarah Snook – Succession (HBO Max)

Sydney Sweeney – Euphoria (HBO Max)

COMEDY

Beste Comedyserie

► Ted Lasso (Apple TV+)

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO Max)

Curb Your Enthusiasm (HBO Max)

Hacks (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

What We Do in the Shadows (FX)

Bester Hauptdarsteller

► Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

Donald Glover – Atlanta (FX)

Bill Hader – Barry (HBO Max)

Nicholas Hoult – The Great (Hulu)

Steve Martin – Only Murders in the Building (Hulu)

Martin Short – Only Murders in the Building (Hulu)

Beste Hauptdarstellerin

► Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel(Prime Video)

Quinta Brunson – Abbott Elementary (ABC)

Kaley Cuoco – The Flight Attendant (HBO Max)

Elle Fanning – The Great (Hulu)

Issa Rae – Insecure (HBO Max)

Bester Nebendarsteller

► Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV+)

Anthony Carrigan – Barry (HBO Max)

Toheeb Jimoh – Ted Lasso (Apple TV+)

Nick Mohammed – Ted Lasso (Apple TV+)

Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Tyler James Williams – Abbott Elementary (ABC)

Henry Winkler – Barry (HBO Max)

Bowen Yang – Saturday Night Live (NBC)

Beste Nebendarstellerin

► Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary (ABC)

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Hannah Einbinder – Hacks (HBO Max)

Janelle James – Abbott Elementary (ABC)

Kate McKinnon – Saturday Night Live (NBC)

Sarah Niles – Ted Lasso (Apple TV+)

Juno Temple – Ted Lasso (Apple TV+)

Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)

MINISERIE/FERNSEHFILM

Beste Miniserie

► The White Lotus (HBO Max)

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu)

Bester Hauptdarsteller

► Michael Keaton – Dopesick (Hulu)

Colin Firth – The Staircase (HBO Max)

Andrew Garfield – Under the Banner of Heaven (FX)

Oscar Isaac – Scenes from a Marriage (HBO Max)

Himesh Patel – Station Eleven (HBO Max)

Sebastian Stan – Pam & Tommy (Hulu)

Beste Hauptdarstellerin

► Amanda Seyfried – The Dropout (Hulu)

Toni Collette – The Staircase (HBO/HBO Max)

Julia Garner – Inventing Anna (Netflix)

Lily James – Pam & Tommy (Hulu)

Sarah Paulson – Impeachment: American Crime Story (FX)

Margaret Qualley – Maid (Netflix)

Bester Nebendarsteller

► Murray Bartlett – The White Lotus (HBO Max)

Jake Lacy – The White Lotus (HBO Max)

Will Poulter – Dopesick (Hulu)

Seth Rogen – Pam & Tommy (Hulu)

Peter Sarsgaard – Dopesick (Hulu)

Michael Stuhlbarg – Dopesick (Hulu)

Steve Zahn – The White Lotus (HBO Max)

Beste Nebendarstellerin

► Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO Max)

Connie Britton – The White Lotus (HBO Max)

Alexandra Daddario – The White Lotus (HBO Max)

Kaitlyn Dever – Dopesick (Hulu)

Natasha Rothwell – The White Lotus (HBO Max)

Sydney Sweeney – The White Lotus (HBO Max)

Mare Winningham – Dopesick (Hulu)