Dieter Hallervorden wird 90! Fans sollten sich insbesondere Montag und Freitag vormerken, denn der unermüdliche Entertainer wird mit sehenswerten Programmschwerpunkten gewürdigt. Vom neuen TV-Porträt "Didi gegen den Rest der Welt" bis hin zu seinen späten Film-Highlights ist alles dabei.
Dieter Hallervorden feiert am 5. September seinen 90. Geburtstag - ein Jubiläum, das die ARD mit einem Programmschwerpunkt würdigt. Bereits am 1. September blickt das Erste mit einem TV-Porträt und einem erfolgreichen Kinofilm auf Leben und Werk des gebürtigen Dessauers zurück, der sich gerne auf seine Privatinsel Costaérès in Nordfrankreich zurückzieht.