TV-Parodie: Darum will ein Satiriker den Kölner Fernsehturm sprengen

Das ZDF hat eine neue Folge seines Satire-Formats «ZDF Magazin vor Ort» im Programm - diesmal mit Chris Sommer. Er findet die Stadt Köln «eher unschön». Das mag zur Themenfindung beigetragen haben.
Köln - Ein architektonischer Riese in Köln, den man live im Fernsehen sprengen könnte? Bevor Panik ausbricht, eine Entwarnung: Dem Kölner Dom geht es im ZDF nicht an das viel besungene Mauerwerk ("Mer losse d'r Dom en Kölle"). Womöglich aber einem anderen Bauwerk, das sich in den Himmel der Stadt schraubt: dem Fernsehturm "Colonius".