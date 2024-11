TV-Paartherapeut Eric Hegmann: „Eine Beziehung braucht Reibung“

1 Manchmal würden Paare erwarten, dass er die Beziehung fixt, sagt Eric Hegmann – er könne aber nur die Werkzeuge dafür liefern. Foto: NDR/Janine Meyer

In Beziehungen entwickeln sich Paare oft in verschiedene Richtungen. Warum das nicht das Ende einer Partnerschaft sein muss und die Liebe sogar vertiefen kann, erklärt Paartherapeut Eric Hegmann.











Link kopiert



Bei Eric Hegmann schütten Paare regelmäßig ihr Herz aus. Neben seiner Tätigkeit als Paartherapeut in Hamburg hat er gerade eine Reihe von Paaren in einem TV-Studio empfangen, das seiner echten Praxis nachempfunden ist. In einer jeweils mehrstündigen Intensivsitzung therapiert er dort Paare, Kameras zeichnen die gesamte Sitzung auf, ohne Cut. Meist würden die Paare schnell vergessen, dass die Öffentlichkeit sozusagen mit auf der Couch sitzt, sagt Hegmann, denn eine solche Sitzung sei für die Paare schließlich sehr fordernd. Bevor die nächste Staffel von „Die Paartherapie“ ab diesem Montag zu sehen ist, sprach Hegmann mit uns darüber, was man bei einer Fernseh-Paartherapie lernt, wie man gut mit Unterschieden umgeht und danach stärker wieder zusammenfindet.