TV Oeffingen, SV Fellbach: Ein besonderes Stadtderby – auch für Tobias Unfried

Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen setzen sich im Stadtderby gegen den SV Fellbach mit 33:22 durch und zeigen dabei nach der Pause eine fast makellose Vorstellung.
Nach einem gewöhnlichen Spiel muss der Trainer Tobias Unfried seine Spieler in der Sporthalle einsammeln und sie in die Kabine schicken. Der eine steht bei Freunden auf der Tribüne, der andere hat schon ein kühles Getränk in der Hand und plaudert mit der Familie. In der Umkleide richtet er dann ein paar Worte an sein Team. Am Samstagabend war das anders. Timo Zoller musste den Coach erst in die Kabine rufen, dort saßen die Handballer des TV Oeffingen schon bereit und warteten auf die Ansprache ihres Trainers. Der hatte dieses Mal gar nicht vor, eine Rede zu schwingen, schließlich hatte seine Mannschaft auf dem Feld mit ihrer Leistung schon alles gesagt. Es muss also etwas Außergewöhnliches passiert sein. Wie wäre es mit einem 33:22-Sieg im Stadtderby der Verbandsliga gegen den Nachbarn SV Fellbach?