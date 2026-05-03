Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen holen am Sonntag im Heimspiel gegen den SSV Schwäbisch Hall die nächsten drei Punkte – 4:0 (2:0).
Mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg (2:0) gegen den SSV Schwäbisch Hall hat der Fußball-Landesligist TV Oeffingen einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Trainer Haris Krak war zufrieden, dass die Mannschaft den Auswärtserfolg beim SV Kaisersbach eine Woche zuvor mit einer guten Leistung bestätigen konnte. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr agierten die Platzherren am Sonntag im Sami-Khedira-Stadion konzentriert und diszipliniert.