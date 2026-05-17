TV Oeffingen in der Landesliga: Kloos trifft doppelt, Torwart hält Elfmeter – direkte Abstiegsgefahr ist gebannt

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen besiegen am Sonntag das Schlusslicht SGM Krumme Ebene am Neckar mit 4:0 (1:0).
Die Entscheidung um die Meisterschaft in der Staffel 1 der Fußball-Landesliga ist nach dem 2:2 im Spitzenspiel zwischen dem FV Löchgau und der SKV Rutesheim vertagt worden. Auf dem Tennwengert ist am Sonntag derweil eine Vorentscheidung gefallen. Nach dem 4:0-Heimsieg (1:0) des TV Oeffingen über das Tabellenschlusslicht SGM Krumme Ebene am Neckar steht drei Spieltage vor Saisonende fest, dass die Gastgeber, nicht mehr direkt absteigen können. „Es waren ganz wichtige drei Punkte“, sagt der TVOe-Trainer Haris Krak.