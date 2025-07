TV-Moderator verliert seinen Job: Trump freut sich über Colbert-Aus: Liebe es absolut

Nach der Ankündigung, dass "The Late Show with Stephen Colbert" 2026 endet, reagiert Donald Trump triumphierend. Hollywood-Stars und Comedians äußern sich dagegen bestürzt über die CBS-Entscheidung.

Die Schadenfreude ist unüberhörbar. "Ich liebe es absolut, dass Colbert gefeuert wurde", schrieb Donald Trump (79) am Freitagmorgen auf Truth Social. Der US-Präsident zeigte sich hocherfreut über die Nachricht, dass CBS "The Late Show with Stephen Colbert" im Mai 2026 beenden wird. Doch damit nicht genug: Trump nutzte die Gelegenheit für einen Rundumschlag gegen die gesamte Late-Night-Landschaft.

"Sein Talent war sogar noch geringer als seine Einschaltquoten", höhnte der 79-Jährige über den langjährigen CBS-Moderator. "Ich höre, Jimmy Kimmel ist der Nächste. Hat sogar noch weniger Talent als Colbert! Greg Gutfeld ist besser als alle zusammen, einschließlich des Idioten bei NBC, der die einst großartige Tonight Show ruiniert hat." Mit letzterem meinte Trump offenbar Jimmy Fallon (50).

CBS-Entscheidung sorgt für Aufruhr

Die Ankündigung hatte für Schockwellen in der Branche gesorgt. Stephen Colbert (61) selbst verkündete seinem Publikum während der Aufzeichnung am 17. Juli das bittere Ende: "Nächstes Jahr wird unsere letzte Saison sein. Der Sender wird 'The Late Show' im Mai beenden." Der 61-Jährige erfuhr nach eigenen Angaben erst am Vorabend von der Entscheidung.

Das Timing der Absetzung ist brisant: Erst wenige Tage zuvor hatte Colbert CBS' Mutterkonzern Paramount scharf kritisiert. Das Unternehmen hatte sich mit Trump auf einen 16-Millionen-Dollar-Vergleich wegen einer Klage um ein "60 Minutes"-Interview mit Kamala Harris (60) geeinigt. Colbert nannte dies eine "große fette Bestechung". Paramount hofft auf die Genehmigung einer 8,4-Milliarden-Dollar-Fusion mit Skydance, einem Unternehmen von David Ellison (42), Sohn des Trump-nahen Milliardärs Larry Ellison (80).

Comedy-Kollegen reagieren entsetzt

Jimmy Kimmel (57), selbst Zielscheibe von Trumps Attacken, schoss zurück. "Liebe dich, Stephen. Fickt euch und all eure Sheldons, CBS", postete der ABC-Moderator auf Instagram in seiner Story und spielte damit auf CBS' umstrittene Comedy-Shows an. Jimmy Fallon von NBC zeigte sich an selber Stelle ebenfalls bestürzt: "Ich bin genauso schockiert wie alle anderen. Stephen ist einer der schärfsten, lustigsten Moderatoren aller Zeiten. Ich dachte wirklich, ich würde das noch Jahre mit ihm durchziehen." Seth Meyers (51) fügte hinzu: "So großartig er als Comedian und Moderator ist, Stephen Colbert ist ein noch besserer Mensch. Ich werde vermissen, ihn jeden Abend im Fernsehen zu haben."

Die Empörung reicht weit über die Comedy-Szene hinaus. "Severance"-Schauspieler Adam Scott (52) schrieb ebenfalls in seiner Instagram-Story: "Liebe dich, Stephen. Das ist absoluter Bullshit und ich freue mich auf die nächsten zehn Monate Shows." Regisseur Judd Apatow (57) kommentierte auf der Plattform: "Meine Bewunderung und Wertschätzung für dich ist bodenlos. Bin gespannt, welche anderen brillanten Dinge du in die Welt setzen wirst."

Ben Stiller (59) twitterte: "Schade zu hören, dass CBS eine ihrer besten Shows absetzt. Wünsche allen, die so hart an dieser Show arbeiten, alles Gute."

Politische Dimensionen der Absetzung

Senator Bernie Sanders (83) sieht auf Twitter einen direkten Zusammenhang zwischen Colberts Kritik und der Absetzung: "CBS' Milliardärs-Eigentümer zahlen Trump 16 Millionen Dollar, um eine erfundene Klage beizulegen, während sie versuchen, das Netzwerk an Skydance zu verkaufen. Stephen Colbert, ein außergewöhnliches Talent und der populärste Late-Night-Moderator, kritisiert den Deal. Tage später wird er gefeuert. Halte ich das für einen Zufall? NEIN."

Der Schauspieler John Cusack (59) teilte einen Clip von Colbert und schrieb: "Er kriecht nicht genug vor dem amerikanischen Faschismus - Larry Ellison braucht seine Steuersenkungen, er braucht keine Comedians, die die Leute daran erinnern, dass sie kein Vieh sind."

Es sei eine "rein finanzielle Entscheidung" angesichts der harten Konkurrenz im Late-Night-TV, hieß es von CBS. Zuschauerzahlen, Inhalte oder Vorgänge im Unternehmen stünden damit nicht im Zusammenhang, versicherte der Sender.

Mit der Absetzung endet nach 33 Jahren eine Ära bei CBS. "The Late Show" erhielt erst diese Woche eine Emmy-Nominierung als beste Talk-Serie. Colbert kündigte an, die verbleibenden zehn Monate "mit diesem üblichen Haufen von Idioten" zu genießen.