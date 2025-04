"taff" feiert am 29. Mai seinen 30. Geburtstag - gefeiert wird aber schon ab Ende April. Hier kommen interessante Fakten über das beliebte TV-Magazin auf ProSieben.

Die Anfänge

"taff" ist die Abkürzung für "täglich, aktuell, frisch, frech". Die erste Sendung lief am 29. Mai 1995. Seither wird das Boulevard-Magazin von Montag bis Freitag ab 17 Uhr ausgestrahlt. In der allerersten Ausgabe ging es unter anderem um den Boxkampf zwischen Henry Maske (61) und Graciano "Rocky" Rocchigiani (1963-2018) und die Vorstellung neuer Öko-Särge aus Pappe.

Lesen Sie auch

Neben der wochentäglichen Sendung gab es von 1998 bis 1999 "taff Extra". Diese Sendung zeigte eine Zusammenfassung von Beiträgen der Woche und wurde erst von Alexander Mazza (52), später von Steven Gätjen (52) moderiert.

Die Veränderungen

Im Laufe der Jahre wurde das Magazin rund um Themen und News aus den Bereichen Lifestyle, Ratgeber, Beauty, Stars & Trends modernisiert. So gab es 2012 ein neues Studio und ein neues Logo unter dem Motto "Life. Style. Smile". Seit 2017 gibt es zusätzlich am Wochenende eine weitere Ausgabe namens "taff weekend". Sie lief anfangs samstags, seit 2021 sonntags (seit 2024 ab 16:25 Uhr).

Heute hat das Magazin rund 169.000 Instagram-Abonnenten und fast 99.000 Facebook-Follower. "taff" erreicht im Schnitt rund zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und zählt damit zu einem erfolgreichen Format für ProSieben am Nachmittag.

Die Moderatoren

Auch vor der Kamera hat sich in drei Jahrzehnten immer mal etwas getan. Zu Beginn führte Sabine Noethen (1995-1997) durch die Sendung. Es folgten Kollegen wie Steven Gätjen (1999-2001) als erster männliche Moderator, Miriam Pielhau (2002-2005) und Stefan Gödde (2005-2009). Model und Sängerin Bonnie Strange (38) übernahm von 2015 bis 2016 die Vertretung von Annemarie Carpendale (47) und Rebecca Mir (33).

Zum aktuellen, rotierenden Team gehören Annemarie Carpendale, Daniel Aminati (51), Rebecca Mir, Viviane Geppert (33), Christian Düren (34) und Neda Peemüller (31).

Carpendale ist schon seit 2005 - also seit 20 Jahren - mit dabei und damit die dienstälteste "taff"-Moderatorin. Selbst nach der Geburt ihres Sohnes im Mai 2018 gönnte sie sich keine lange Auszeit und kehrte im August bereits wieder aus der Babypause zurück. Warum ist die Sendung für sie so besonders? "Für mich ist das größte Geheimnis, dass wir uns immer wieder neu erfinden und uns aber trotzdem immer treu geblieben sind. Das ist wie in einer langjährigen Beziehung: Man kann sich blind aufeinander verlassen", wird sie in einer Pressemitteilung von ProSieben zitiert.

Aminati moderiert seit 2009, Mir seit 2012, Geppert seit 2016 und Düren seit 2017. Als letzte stieß Peemüller 2023 zum Team, die bereits ab dem Frühjahr 2022 bei "taff Weekend" zu sehen war.

Moderator Thore Schölermann (40) verabschiedete sich im Oktober 2024 nach mehr als zwölf Jahren und rund 800 Ausgaben von der Sendung.

Die besonderen Ausgaben

Immer mal wieder lieferte "taff" spezielle Sendungen - so etwa zum Gewinn des Eurovision Song Contest von Lena Meyer-Landrut (33). Das Magazin begleitete am 30. Mai 2010 live die Ankunft der Sängerin in Hannover.

Moderator Daniel Aminati musste sich am 29. August 2013 einer besonderen Herausforderung stellen: Er sprang aufs Laufband und moderierte darauf eine komplette Sendung als Dankeschön für eine Spendenaktion am "Red Nose Day".

Stefanie Giesinger (28) führte 2014 als Siegerin von "Germany's next Topmodel" einmalig durch die einstündige Sendung. Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) mussten als Strafe für eine verlorene Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" am 17. Juni 2019 eine "taff"-Folge präsentieren.

Das Jubiläum

ProSieben feiert den 30. Geburtstag mit zusätzlicher Sendezeit. Zuschauerinnen und Zuschauer sehen zwei Wochen lang 20 Minuten längere Ausgaben von "taff", wie der Sender in einer Pressemitteilung erklärte. Ab Montag, 28. April, wird das Magazin demzufolge von 17:00 Uhr bis 18:20 Uhr gezeigt. Im Anschluss folgt dann die "ProSieben :newstime".