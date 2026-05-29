TV-Komödie Mensch Mutti: Frida-Lovisa Hamann als Primaballerina in der Provinz

Sie tanzt auf den großen Bühnen, wird in Paris gefeiert - und steht plötzlich wieder in der sachsen-anhaltischen Provinz. Frida-Lovisa Hamann spielt in der TV-Komödie "Mensch Mutti" eine Primaballerina am Scheideweg. Bekannt wurde die Schauspielerin mit der Erfolgsserie "Charité".
Die Koffer sind eigentlich nur für einen Tag gepackt. Doch aus einem kurzen Abstecher in die sachsen-anhaltische Provinz wird in "Mensch Mutti" (29. Mai, 20:15 Uhr, Das Erste) eine Geschichte über das, was man zurücklässt - und was einen trotzdem nie loslässt. Die Berlinerin Frida-Lovisa Hamann (geb. 1990) spielt die Primaballerina Serafina Hopp, die in Paris gefeiert wird. Als ihr Vater stirbt, steht sie plötzlich wieder dort, wo alles angefangen hat.